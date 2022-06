Am Samstagabend ist bei einem Verkehrsunfall auf der B19 eine 47-jährige Frau so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starb.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-jähriger BMW-Fahrer gegen 23 Uhr zwischen Künzelsau in Richtung Gaisbach unterwegs. Er überholte ein anderes Auto, wobei ...