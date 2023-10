In Untermünkheim bei Schwäbisch Hall hat es am Mittwoch, den 11.10.2023, eine schweren Unfall gegeben: Zwei Verletzte und mehr als 20.000 Euro Schaden. Doch was genau ist passiert?

Unfall mit Gegenverkehr bei Schwäbisch Hall

Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Lexus gegen 13.15 Uhr auf der Hohenloher Straße. Laut Polizei kam er vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme mit seinem Auto auf die Gegenfahrspur. Dort krachte er mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der 45-jährige Audifahrer und der Unfallverursacher wurden verletzt - nach bisherigen Informationen sind beide leicht verletzt.

Verletzte müssen nach Unfall in Untermünkheim ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen im Einsatz - und versorgte die Verletzten und brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Weil die Straße teilweise gesperrt werden musste, bis die Unfallfahrzeuge abgeschleppt waren, gab es Verkehrsbehinderungen bis etwa 16.45 Uhr.