Am Dienstag gegen 20:50 Uhr befuhr ein 51-Jähriger in Schwäbisch Hall-Sulzdorf die Straße Kaltenberg in Richtung Ortsmitte mit seinem Porsche Panamera. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer scharfen Rechtskurve geradeaus von der Fahrbahn ab, durchbrach eine kleine Gartenmauer un...