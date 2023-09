Zu einem Zusammenstoß zweier Autofahrer ist es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr im Haller Industriegebiet gekommen. Ein 38-jähriger Kia-Fahrer war auf dem Steinbeisweg von der Gebrüder-Reutter-Straße kommend unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 51-jährigen VW-Fahrer.

Gegen den Zaun geprallt

Der VW wurde durch den Aufprall abgewiesen und krachte in einen Zaun. Durch den Unfall erlitt der 38-Jährige schwere Verletzungen, der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 500 Euro.