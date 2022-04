Ein 35 Jahre alter Mann war am Dienstag gegen 15.15 Uhr mit seinem Skoda auf der Landesstraße 1054 von Oberrot in Richtung Rosengarten unterwegs. Auf gerader Strecke kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab „und krachte in einen Stein“, wie die Polizei mitteilt. Der Skoda üb...