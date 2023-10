Bei grüner Fußgängerampel überquerte ein Neunjähriger am Sonntagmittag, 1. Oktober, um 12 Uhr die Gmünder Straße in Heubach. Ein 22-Jähriger in einem Citroen fuhr in diesem Moment aus Richtung Stadtmitte auf die Stelle zu. Da er kurz abgelenkt war, übersah er das für ihn geltende rote Rotlicht. Er bremste zwar noch ab, konnte aber nicht verhindern, dass der Neunjährige von dem Pkw leicht erfasst wurde. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich Schürfwunden zuzog. Diese wurden im Krankenhaus versorgt.