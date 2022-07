In Gschwend ereignete sich am Dienstag um 16.50 Uhr ein Unfall mit einer Schwerverletzten und 90 000 Euro Schaden. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Gaildorfer Straße (B 298), von Gaildorf kommenden, in Richtung Kreisverkehr und Ortsmitte Gschwend.

