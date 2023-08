Wie die Polizei mitteilt, erfasste ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntagabend um 21.20 Uhr auf der Rechbergstraße mit seinem Fahrzeug einen kleinen Hund. Der Pinscher wurde so schwer verletzt, dass er starb. Hinweise auf das Fahrzeug oder dessen Fahrer erbitten die Beamten vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 0 71 71 / 35 80.

Hunde geraten nicht selten unter die Räder. So erwischte es Anfang August in Neu-Ulm die kleine Lola : Jemand fuhr die weiße Hündin an und flüchtete vom Unfallort. Das Tier überlebte zwar, aber mit schmerzhaften Verletzungen. In Crailsheim wurde ein kleiner Hund im Juli Opfer eines Verkehrsunfalls. Eine Zeit lang wurde sogar angenommen, er sei aus einem Auto geworfen worden