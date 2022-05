Eine 43-Jährige war am Sonntag gegen 18 Uhr mit ihrer KTM auf der Kreisstraße 2662 von Schönberg in Richtung Rotenhar unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam sie nach einem Fahrfehler auf die Gegenspur und stürzte. Das Motorrad der Frau stieß schließlich mit den Pedelecs einer 79-Jährige...