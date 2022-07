Ein 61-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstag um circa 20.10 Uhr auf der L1037 aus Richtung Autobahn kommend zur Einmündung L2218 unterwegs. Dort wollte er an der Kreuzung am Regionalmarkt Hohenlohe nach links in Richtung Crailsheim abbiegen. Er missachtete aber dabei die Vorfahrt eines aus Richtung...