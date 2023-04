Zwischen Waldenburg und Hohebuch ist es am Samstagmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 65-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Biker auf der Landesstraße 1046 von Waldenburg aus Richtung Hohebuch. Bei der Einmündung am Bahnhof missachtete ein 31-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt des Unfallopfers und bog nach links auf die Landesstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 65-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die L 1046 war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.