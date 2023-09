Ein 72 Jahre alter Mann ist bei Baumfällarbeiten lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann am Donnerstag in einem Wald bei Mainhardt - zwischen Aschenhütte und Stock - von einem herabstürzenden Baumstamm getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.