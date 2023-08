Auf der Landstraße 1161 zwischen Bettringen und Bargau wollte am Freitag, 25.08.23, gegen 13.30 Uhr ein 21-Jähriger mit einer Kawasaki ein Fahrzeug überholen. Unmittelbar nachdem er auf die Gegenfahrspur ausgeschert war, stieß er mit einem entgegenkommenden Smart zusammen, welchen der junge Fahrer offensichtlich übersehen hatte.

Polizei sucht Zeugen

Wie das Polizeipräsidium Aalen berichtet, wurde der Biker durch den Unfall schwer verletzt. Sowohl er, als auch die 30-Jährige im Smart wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer des Autos, welches überholt werden sollte, sich beim Polizeirevier unter der Telefon 0 71 71 / 35 80 zu melden.