Obersontheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet am Freitag, gegen 17.25 Uhr, ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße 2627 kurz vor dem Ortseingang Herlebach, von Sulzdorf kommend, nach rechts auf den Grünstreifen und kam anschließend zu Fall.

Bei dem Sturz verletzte sich der 24-Jährige schwer. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das teilt das Polizeipräsidium Aalen in einer Pressemeldung mit.