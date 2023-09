Bei einem Unfall bei Mittelrot sind am Mittwoch gegen 12 Uhr zwei Kinder leicht verletzt worden. Laut Polizei ist Folgendes passiert: Ein 34-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Unterrot unterwegs.

Zu spät reagiert

An einer Baustellenampel erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 32-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste. Der 34-Jährige fuhr auf den Wagen der Frau auf. Dabei wurden zwei Kinder im Alter von jeweils vier Jahren leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 19 000 Euro.