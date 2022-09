Der 28-jährige Fahrer eines Citroën wurde bei einem Unfall schwer verletzt, der sich am Sonntag kurz vor 19 Uhr ereignete. Er war auf der B 14 von Bubenorbis in Richtung Michelfeld unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve auf der Roten Steige kam der Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleude...