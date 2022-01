Gegen 13.15 Uhr ereignete sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall auf der Öhringer Straße in Mainhardt-Geißelhardt. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer war auf der Straße in Fahrtrichtung Geißelhardt unterwegs. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal in den ...