Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (21.6.), kurz nach 8.30 Uhr, bei der Auffahrt zur A 6 in Kirchberg/Jagst. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem VW Crafter von der L 1040 auf die Autobahnauffahrt der A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg abbiegen.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden, in Fahrtrichtung L 2218 fahrenden 71-Jährigen in einem Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Feuerwehr muss VW-Fahrer aus Auto befreien

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der VW-Fahrer musste zudem von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Feuerwehren Kirchberg an der Jagst und Ilshofen waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 47 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 21 000 Euro, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen abschließend mit.