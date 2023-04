Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagabend gegen 17:15 Uhr die B19 von Gaildorf kommend in Richtung Rosengarten. Hierbei verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte mit dem Hinterrad gegen einen Bordstein. Daraufhin überschlug sich das Motorrad und der 20-Jährige wurde schwer verletzt. Er kam in der Folge in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.