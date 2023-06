Eine 17-Jährige war am Freitag um 16.50 Uhr mit ihrer Yamaha auf der L 1072 von Bühler in Richtung Bühlerzell unterwegs. In einer Kurveam Abzweigung nach Stöcken geriet die 17-Jährige, vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem Mercedes-Sprinter eines 55-Jährigen zusammen. Die 17-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 10 000 Euro.