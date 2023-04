Am Mittwochabend (26.04.2023) gegen 18 Uhr befuhr ein 41-Jähriger die Kreisstraße 3290 von Simmisweiler in Richtung Aalen-Waldhausen (Ostalbkreis) mit seinem Motorrad Suzuki. Kurz vor Waldhausen geriet der Biker laut Polizeibericht im kurvigen Streckenverlauf ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld mehrmals. Der 41-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall bei Aalen-Waldhausen: Biker wohl zu schnell

Die Polizei nimmt an, dass der Motorradfahrer zu schnell gefahren war. Weitere Personen waren nicht beteiligt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

