Schwerer Unfall auf der B19 bei Schwäbisch Hall: Am Dienstagabend war eine Frau mit ihrem Auto aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt wurde...