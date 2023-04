An der Einmündung der Haller Straße in die Landesstraße 1060 (Bühlertalstraße) kam es am Samstag kurz nach 14 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 56-jährige Toyota-Fahrerin wartete verkehrsbedingt an der Einmündung zur Landstraße als ein heranfahrender 34-jähriger Audi-Fahrer die Situation fa...