Ein 61-Jähriger war am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit seinem Mazda auf der Bundesstraße 19 zwischen den beiden Ortsteil Sulzbach und Laufen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn. Das berichtet die Polizei am Montagvormittag. Es kam zur Koll...