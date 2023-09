Gegen 5.38 Uhr am Sonntagmorgen (10.09.) ging ein Notruf bei der Polizei Aalen ein: Ein Auto mit fünf Insassen war auf der B14 in der Nähe von Mainhardt unterwegs und kam nach einem Überholvorgang von der Straße ab.

Nach Polizeiangaben des Präsidiums Aalen fiel, nachdem der Wagen auf einer Böschung zum Stehen gekommen ist, ein Baum auf das Auto. Zwar konnten sich alle Insassen selbst aus dem Auto befreien, zwei von ihnen wurden bei dem Unfall dennoch verletzt.

Nach Unfall auf B14: Straße gesperrt

Wie schwer die Verletzungen sind, wie viele Einsatzkräfte an der Unfallstelle sind und wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. „Der Einsatz läuft aktuell noch“, teilte ein Pressesprecher mit. Zur Bergung des Autos und zur Versorgung der Personen wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt. Deshalb kann es an der Stelle aktuell zu Verkehrsbehinderungen und Staus kommen.