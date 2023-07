Zu einem Unfall mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist es am Sonntag kurz nach 14 Uhr an der Zufahrt von Vellberg auf die Bühlertalstraße gekommen. Zu dem Unfall kam es, als ein 56-jähriger Traktorfahrer von der L 1064 von Vellberg kommend auf die L1060 einfahren wollte. An dem Traktor waren zw...