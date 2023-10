Laut Polizei waren womöglich gesundheitliche Probleme die Ursache für zwei Unfälle, die sich am Mittwoch in Westheim ereignet haben. Ein 76-Jähriger kam gegen 11.30 Uhr in der Bibersstraße von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Audi gegen zwei parkende Autos. Vor dem Unfall fiel er durch seine unsichere Fahrweise auf. Wenige Hundert Meter entfernt wurde zudem in der Neuen Straße eine Steintreppe samt Geländer beschädigt. Der Verursacher dieses Unfalls fuhr davon. Spuren an der Unfallstelle lassen aber auf den Audi-Fahrer als Verursacher schließen, berichtet die Polizei weiter.

Polizei sucht Zeugen

Am Audi des 76-Jährigen entstanden rund 6000 Euro Schaden, der Fremdschaden beider Unfälle beläuft sich auf rund 12 000 Euro. Zeugen, die die Unfälle beobachten konnten oder denen die unsichere Fahrweise aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 07 91 / 40 05 55 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.