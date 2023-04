Es war der letzte Bericht, den der langjährige Jugendamtsleiter Hartmut Werny abgab. Bei der jüngsten Kreistagssitzung wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Doch zuvor, im Jugendhilfeausschuss des Kreistags, welcher in Fichtenau, in der Jugendhilfeeinrichtung St. Raphael, tagte, informierte er...