Der Kessel, in dem die Sägerei Bürk an ihrer Betriebsstelle in Wielandsweiler Imprägnierlösung lagert, lasse sich nur öffnen, wenn er leer ist. Am Montag gegen 9.30 Uhr ging ein Mitarbeiter davon aus, dass in dem Kessel keine Flüssigkeit mehr ist, zumal sich der Öffnungsmechanismus betätigen...