Im dritten Anlauf hat’s geklappt: Der Neubau eines Wochenendhauses in der Sonnenhalde in Gaildorf-Schönberg hat die Sitzung des Technischen Ausschusses in der vergangenen Woche ohne Beanstandungen passiert. Wegen der Überschreitungen der zulässigen Grundfläche und der überbaubaren Fläche sin...