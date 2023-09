Nicole Straub, die bisher „Mein Lieblingscafe Gaildorf“ im alten Krankenhaus betrieben hat, ist seit dem 1. September neue Pächterin des Gaildorfer Vereinsheim. Das teilt der TSV mit.

Auch unter der Woche ab mittags geöffnet

Das Vereinsheim wird zukünftig auch werktags geöffnet sein und einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen anbieten. Wie bisher üblich werden an Samstagen die Spiele der Fußball-Bundesliga und unter der Woche auch am Abend die Spiele der Champions League mit deutscher Beteiligung übertragen. Die Öffnungszeiten an den einzelnen Tagen hängen vor Ort aus.