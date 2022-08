Wieder ein Tag, an dem die Sonne bereits am frühen Morgen vom Himmel brennt. Gute 30 Grad soll es laut Wetterbericht an diesem Mittwoch werden. Auf einer Wiese, nur gute 100 Meter vom Landschaftspflegehof der Familie Voigt in Michelbach/Bilz entfernt, liegt eine Herde Mutterschafe hinter einem mobi...