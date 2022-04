Für markige Worte ist Wolfgang Grupp bekannt. Auch beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall ließ der Chef der Textil-Firma Trigema das Publikum umfassend an seiner Weltsicht teilhaben. Wer ein großes Problem habe, sei ein Versager, so der 80-Jährige am 2. Februar im Globe-Thea...