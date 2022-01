In den vergangenen Tagen häufen sich Anzeigen beim Polizeipräsidium Aalen gegen falsche Polizeibeamte, die – vorwiegend bei älteren Mitbürgern – anrufen und versuchen, an deren Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Allein am Sonntag wurden in Weinstadt zehn solcher Fälle bei der Po...