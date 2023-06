Während die Bewohner im Urlaub waren, sind Unbekannte zwischen Sonntag, 11. Juni, und Donnerstag, 15. Juni, in ein Wohnhaus in der Haller Straße in Untergröningen eingebrochen.

Offenbar zielgerichtet begaben sich die Diebe zu einem eingemauerten Tresor, den sie mit einer Axt aus der Wand hebelten und mitnahmen. Zudem entwendeten die Einbrecher einen Mähroboter und stellten eine Tüte mit Malerwerkzeugen zur Abholung bereit.

Sachschaden: 7500 Euro

Der von den Unbekannten verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 7500 Euro. Um Sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 0 73 61 / 52 40.