Für den Treppenlauf gibt es aktuell bereits 160 Voranmeldungen im Einzelstartbereich. Maximal können 200 Einzelstarter teilnehmen. Die Einzelläufer laufen ab 18 Uhr alle 20 Sekunden über 17 Stockwerke hinauf aufs Klinikdach. Am kommenden Montag starten die Läuferinnen und Läufer beim sechsten Treppenlauf am Diakoneo Diak-Klinikum.

In der Staffelwertung gibt es eine Rekordanmeldung von 35 Teams, schreibt das Diakoneo in einer Pressemitteilung. Es gehen lokale Firmen, die Haller Unicorns und auch Teams aus allen Abteilungen des Klinikums an den Start. Die Staffeln starten im Anschluss an das Einzelfeld ab etwa 18.55 Uhr nach den Feuerwehrleuten, die die Strecke in Ausrüstung bewältigen werden.

Siegerehrung geplant

Da der Treppenlauf in Schwäbisch Hall Teil der deutschlandweiten Towerrunning Germany Cupwertung ist, sind auch sehr viele Profiläufer gemeldet, die um wertvolle Punkte kämpfen werden und auch eine weite Anreise nicht scheuen.

Für die ersten drei Plätze der Wertungen Damen, Herren, Jugend weiblich und männlich sowie für die gemischte Staffel gibt es Pokale und Sachpreise zu gewinnen. Die Siegerehrung werden Geschäftsführer Christoph Rieß und der ärztliche Direktor Lothar Jahn ab etwa 19.45 Uhr durchführen. Die Einzelstarter können ab 18 Uhr beginnend am Robert-Dürr-Haus, von wo es über den Steg in den Klinikaltbau geht, angefeuert werden.

Am Wettkampftag finden von 16.30 bis 17.30 Uhr im Erdgeschoss des Klinikaltbaus die Startnummernausgabe und die Ausgabe der Staffelstäbe statt. Über diese sind die exakten Zeitmessungen möglich, denn dort geht es um Zehntelsekunden. Alle Vorjahressieger sind gemeldet, weshalb ein spannendes Rennen bei hohen Temperaturen zu erwarten ist.

Info Nachmeldungen zum Treppenlauf sind noch möglich unter E-Mail [email protected]iak-klinikum.de