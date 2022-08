Laut Polizei sei noch unklar, ob der am Klettergerüst des Spielplatzes am Hagenbacher Ring tot aufgefundene 55-Jährige durch einen Unfall oder Suizid gestorben ist. Am Samstagmorgen um 6.50 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, nachdem er die Leiche entdeckt hatte. Dies werde nach Angaben de...