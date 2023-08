Die Tiere sollen am Dienstagmorgen getötet worden sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das hätten Videoaufzeichnungen geben. Die Vierbeiner hätten „sichtbare Verletzungen“, die auf einen gewaltsamen Tod schließen ließen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten ermitteln nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen.

Dass Katzen und andere Haustiere Opfer von Tierquälerei werden, kommt leider immer wieder vor. So sollen erst Anfang August zwei Mädchen in Dietenheim eine Katze misshandelt haben. Auch keine Seltenheit: Hunde, die trotz brütender Hitze im Auto gelassen werden. Im Juli kam deshalb ein Hund in Ostrach im Kreis Sigmaringen um