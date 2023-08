Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Heilbronn am Samstag gegen 19.30 Uhr mit seiner Harley Davidson auf der Landesstraße L 1045 unterwegs. Aus Richtung Sindringen kommend, geriet er bei Öhringen-Ohrnberg aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Suzuki. Der Biker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 25-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt geschätzt bei rund 20.000 EUR geschätzt. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Weitere Motorradunfälle in BW

Schwere Motorradunfälle haben aktuell in Baden-Württemberg wieder Hochsaison. Erst am vergangenen Donnerstag, 17.08.2023 , stürzte ein 66-jähriger Biker bei Pfullingen beim Überholen und wurde schwer verletzt.