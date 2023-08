Am Samstag, 26.08.23, gegen 16.40 Uhr, war eine 71-jährige Frau in ihrem VW Tiguan auf der Kreisstraße 2612 von Stielberg Richtung Hausen an der Rot unterwegs. In einer abschüssigen und langgezogenen Linkskurve kam sie laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. In der Folge fuhr sie eine steile Böschung entlang, überschlug sich mehrfach und wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert.

Ersthelferin reanimiert

Eine 35-jährige Ersthelferin hat die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Anschließend kam sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlag, teilt die Polizei mit. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken.