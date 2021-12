Ein 35-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 7.30 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Landesstraße 1155 von Pfersbach in Richtung Alfdorf. In einer langgezogenen Linkskurve kurz vor Adelstetten kam der Pkw – laut Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – nach rechts von der Straße ...