Ein Motorradfahrer ist im Hohenlohekreis von einem Traktor erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben. Der Traktorfahrer wollte am Mittwochabend bei Schöntal nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen, wie die Polizei in der Nacht gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilte. Das entgegenkommende Motorrad stieß frontal mit ihm zusammen.

Crash bei Schöntal: 55-jähriger Biker stirbt noch am Unfallort

Für den 55 Jahre alten Biker kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort. An dem Rettungseinsatz war auch die Feuerwehr beteiligt.