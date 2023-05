Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Pfingstmontag ein 22-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 17.30 Uhr auf der K 2665 von Kleinaltdorf kommend in Richtung Steinehaig unterwegs. In einer Linkskurve geriet er aus bislang ungeklä...