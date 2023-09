Die Wolken verziehen sich, die Geschäfte scheinen gut zu laufen. Drei Kinder haben an ihrem Stand schon am frühen Samstagvormittag 80 Euro eingenommen. Der Start des Haller Herbstes wird von der Sonne verwöhnt. In der Gelbinger Gasse wird es eng. Auch beim Second-Hand-Basar im Brenzhaus bilden sich Schlangen an der Kasse und viele Kleider werden verkauft.

Kein Buttenlauf

Es hätte ein fröhlich-sportliches Erlebnis beim Haller Herbst am Sonntag werden können, doch weil sich zu wenige Teams für den Buttenlauf angemeldet haben, mussten die Veranstalter den Hindernis-Parcours auf dem Grasbödele absagen. Im nächsten Jahr soll ein neuer Aufruf gestartet werden.

Das Programm

Am Samstagabend steigt ab 18 Uhr das Herbstfest auf dem Marktplatz mit kulinarischen Spezialitäten und Weinständen samt Kinderkarussell und SWR3 Party vom Rathaus-Balkon.

Am Sonntag: 12 bis 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und den Handelszentren;