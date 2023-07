Die anhaltende Trockenheit hat Mitglieder des Minigolf-Stammtischteams zu einer Rettungsaktion veranlasst: Birgit und Aileen Czayka haben kürzlich Feuersalamander-Larven umgesiedelt. Feuersalamander laichen in Tümpeln und kleinen Bächen sowie an den Klingen in Schwäbisch Hall. Ohne die Umsiedlun...