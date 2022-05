Die Fichtenberger Feuerwehr wurde am Mittwochmittag, 12.5.22, um 11.48 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. Das berichtet Pressesprecher Christian Rosenau. Ein Hund war etwa 20 Meter tief in die Dachsklinge gerutscht. Die Besitzer konnten zwar an die Stelle klettern, wo sich der Vierbeiner nach d...