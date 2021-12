Wenn man sich anständig verhält, dann wird man in Mittelrot auch nett begrüßt. Das gilt zumindest dann, wenn die Emoji-Funktion des Smiley-Automaten eingeschaltet ist, mit dem die Gemeinde Fichtenberg regelmäßig Verkehrsdaten erhebt und der hin und wieder auch in Mittelrot-Ost an der L 1066 st...