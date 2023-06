Ein Ehepaar aus Schwäbisch Hall wurden Opfer von Betrügern. Die Geschädigten wurden per Textnachricht von einer Person kontaktiert, welcher sich als deren Sohn ausgab. Dieser vermeintliche Sohn gab an, keinen Zugang zu seinem Online-Banking zu haben, aber dringend Überweisungen tätigen zu müssen. Er bat das ältere Ehepaar, in seinem Namen die Überweisungen durchzuführen. Insgesamt überwiesen die Eheleute knapp über 5500 Euro, bevor der Betrug aufflog.