Der TAHV Gaildorf ist bei der Trainersuche fündig geworden und präsentiert den in Gaildorf bekannten Marius Constantinescu als Nachfolger von Oktay Yilmaz. Die Verantwortlichen des Gaildorfer Rems-Murr-Vereins schafften somit schnellen und geräuschlosen Vollzug in Sachen Trainerposten, was Fußba...