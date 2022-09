Wegen des Fußballspiels hat es sich am Sonntag nicht gelohnt, nach Unterweissach im Tal zu fahren. Rems-Murr-Bezirksligist Sulzbach-Laufen hat gegen den SV in der 90. Minute das 1:1-Ausgleichstor bekommen. Lassen wir das einfach mal so stehen und widmen wir uns erfreulicheren, interessanteren Dinge...